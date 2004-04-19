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Хахалева Мария Алексеевна

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Место рождения

Россия, Пензенская обл, Неверкинский р-н, село Октябрьское

Дата рождения

05.03.1926

Дата смерти

19.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926

Отец: Чуканов Алий Ашинович

Мать: Чуканова Мафтуха Ахметжановна

Россия, Пензенская обл, Неверкинский р-н, село Октябрьское
Бракосочетание
01.09.1945

Муж: Хахалев Григорий Артамонович

Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Хахалев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Хахалев Григорий Артамонович

Рождение ребёнка
14.02.1952

Сын: Хахалев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Хахалев Григорий Артамонович

Смерть
19.04.2004
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