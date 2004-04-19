Хахалева Мария Алексеевна
Место рожденияРоссия, Пензенская обл, Неверкинский р-н, село Октябрьское
Дата рождения05.03.1926
Дата смерти19.04.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1926
Россия, Пензенская обл, Неверкинский р-н, село Октябрьское
Бракосочетание
01.09.1945
Рождение ребёнка
21.07.1946
Сын: Хахалев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Хахалев Григорий Артамонович
Рождение ребёнка
14.02.1952
Сын: Хахалев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Хахалев Григорий Артамонович
Смерть
19.04.2004