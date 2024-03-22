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Петрова Мария Ивановна

Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.04.1869

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1869

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: Петрова Екатерина Никифоровна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1892

Муж: Андреев Василий Андреевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: Васильева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.08.1895

Дочь: Васильева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.02.1897

Сын: Васильев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.01.1900

Дочь: Васильева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Васильев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1901
Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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