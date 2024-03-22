Петрова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1869
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1869
Бракосочетание
08.02.1892
Рождение ребёнка
21.11.1892
Дочь: Васильева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1895
Дочь: Васильева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1897
Сын: Васильев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1900
Дочь: Васильева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Васильев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Смерть
После 1901