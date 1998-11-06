Коновалова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1975
Рождение ребёнка
28.07.1975
Рождение ребёнка
29.12.?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1998
Причина смерти: сбила машина