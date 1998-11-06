Коновалова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
28.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
29.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Николай Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай Трофимович

Смерть
06.11.1998
Причина смерти: сбила машина
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