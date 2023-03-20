Дунин Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1919
Дата смерти11.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1946
Дочь: Морошкина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Дунина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
21.06.1954
Сын: Дунин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Дунина Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунина Клавдия Федоровна
Смерть
11.03.1994