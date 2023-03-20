Дунин Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунин Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1919

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1946

Дочь: Морошкина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Дунина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Дунин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Дунина Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина Клавдия Федоровна

Смерть
11.03.1994
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