Старопупова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.
Дочь: Старопупова Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Старопупов Козьма Иванович
Кукарино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно