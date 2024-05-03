Старопупова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаропупова Анна Михайловна

Старопупова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старопупов Козьма Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.

Дочь: Старопупова Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Старопупов Козьма Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.