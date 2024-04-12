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Долгий Иван Павлович

Место рождения

Яблонево, Полтавська область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Долгий Довгий Павел Иванович

Мать: Долгая Екатерина Семеновна

Яблонево, Полтавська область
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгий Петр Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Ново-Павловка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Место рождения: Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Долгий Роман Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Долгий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Долгий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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