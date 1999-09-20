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Сыроватская София Александровна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

20.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1999

Отец: Сыроватский Александр Михайлович

Мать: Сыроватская Лариса Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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