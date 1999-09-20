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Сыроватская София Александровна
Сыроватская София Александровна
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
20.09.1999
Пол
Женский
Отец
Сыроватский Александр Михайлович
1967 г.р.
Мать
Сыроватская (Кургузова) Лариса Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1999
Отец:
Сыроватский Александр Михайлович
Мать:
Сыроватская Лариса Александровна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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