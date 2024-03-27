Ахлкамал Мухтар Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахлкамал Мухтар Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1897

Сын: Гадылшах

Отец ребёнка: Батыршах

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Ахмадулла Батырша Улы

Отец ребёнка: Батыршах

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыршах

Смерть
Неизвестно
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