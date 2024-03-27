Ахлкамал Мухтар Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1897
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1898
Отец ребёнка: Батыршах
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батыршах
Смерть
Неизвестно