Neudorf (Rempel) Helena J
Место рожденияRosengart, Chortitza, Ukraine, Russia
Дата рождения31.03.1861
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1861
Отец: Rempel Johann Peter
Мать: Zacharias Rempel Anna
Rosengart, Chortitza, Ukraine, Russia
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Neudorf Peter
Рождение ребёнка
03.11.1893
Отец ребёнка: Neudorf Peter
Смерть
1922
Славгород, город Славгород, Алтайский край