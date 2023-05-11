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Neudorf (Rempel) Helena J

Место рождения

Rosengart, Chortitza, Ukraine, Russia

Дата рождения

31.03.1861

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1861

Отец: Rempel Johann Peter

Мать: Zacharias Rempel Anna

Rosengart, Chortitza, Ukraine, Russia
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Neudorf Peter

Рождение ребёнка
03.11.1893

Сын: Нейдорф Петр Петрович

Отец ребёнка: Neudorf Peter

Смерть
1922
Славгород, город Славгород, Алтайский край
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