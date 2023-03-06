(Лукьянова) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения08.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987
Отец: Лукьянов Геннадий
Беларусь
Рождение ребёнка
29.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревяко Игорь
Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Белорусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревяко Игорь
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новополоцк, Витебская область