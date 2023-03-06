(Лукьянова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьянова) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

08.06.1987

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987

Отец: Лукьянов Геннадий

Мать: Лукьянова Людмила Ивановна

Беларусь
Рождение ребёнка
29.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревяко Игорь

Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Белорусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревяко Игорь

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новополоцк, Витебская область
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