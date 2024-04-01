Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1918
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова (Новикова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно