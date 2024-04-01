Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1918

Отец: Мишин Александр Иванович

Мать: Мишина (Артемьева) Фёкла Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова (Новикова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Новиков Пётр Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно

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