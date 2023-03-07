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Пупышев Пантелей Амвросиевич

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Место рождения

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупышев Амвросий

Мать: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1900 ст.

Сын: Пупышев Тихон Пантелеевич

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Дочь: Елена Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.

Дочь: Двойнишникова Евдокия Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.

Сын: Пупышев Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Дочь: Варвара Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1918 ст.

Дочь: Александра Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Пантелеевна

Мать ребёнка: Пупышева Пелагея Андреевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупышева Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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