Носенко Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1958
Жена: Носенко Дина Николаевна
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
1964
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Техник-топограф; До 26.11.1964 г. стаж составлял 9 лет 10 месяцев 6 дней; 26.11.1964 лаборант химотдела, Жарминская ВБЛ; 01.07.1965 переведена лаборантом в Жарминскую государственную семенную инспекци... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердиева Галина Владимировна
Мать ребёнка: Носенко Дина Николаевна