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Носенко Владимир Григорьевич

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Место рождения

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область

Дата рождения

23.04.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Бракосочетание
13.02.1958

Жена: Носенко Дина Николаевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
1964
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Техник-топограф; До 26.11.1964 г. стаж составлял 9 лет 10 месяцев 6 дней; 26.11.1964 лаборант химотдела, Жарминская ВБЛ; 01.07.1965 переведена лаборантом в Жарминскую государственную семенную инспекци... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердиева Галина Владимировна

Мать ребёнка: Носенко Дина Николаевна

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