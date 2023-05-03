Хрюкина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Хрюкин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно