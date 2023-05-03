Хрюкина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрюкина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хрюкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Хрюкин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Хрюкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Хрюкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Хрюкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Хрюкин Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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