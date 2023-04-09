Быков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Александр Илларионович

Мать: Фролова Вера Ивановна

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