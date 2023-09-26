Галкин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Василий
Рождение ребёнка
25.12.1941
Сын: Галкин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Кокина Елизавета Михайловна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кокина Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно