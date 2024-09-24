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Скороходова Александра Викторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Иван Евгениев

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Черкасова (Скороходова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Скороходов Иван Евгениев

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: Скороходова София Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Иван Евгениев

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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