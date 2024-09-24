Скороходова Александра Викторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Черкасова (Скороходова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Скороходов Иван Евгениев
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: Скороходова София Ивановна
Отец ребёнка: Скороходов Иван Евгениев
Смерть
Неизвестно