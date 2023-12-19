Ерохин Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохин Алексей Юрьевич

Ерохин Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Ерохин Юрий Алексеевич

Мать: Ерохина Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ерохина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ерохина Татьяна Сергеевна

Смерть
2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.