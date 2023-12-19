Ерохин Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Ерохин Юрий Алексеевич
Мать: Ерохина Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ерохина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ерохина Татьяна Сергеевна
Смерть
2007