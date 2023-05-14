Трошкин Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкин Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987

Отец: Трошкин Юрий Евгеньевич

Мать: не указана

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