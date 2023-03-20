Антонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Антонов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Антонов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Антонов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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