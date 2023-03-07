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Сторожевский Фёдор Васильевич

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Сторожевская Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Сторожевский Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сторожевский Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сторожевский Артём Фёдорович

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сторожевский Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторожевская Анна Григорьевна

Смерть
1811
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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