Сторожевский Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Сторожевская Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Сторожевский Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Сторожевский Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Сторожевский Артём Фёдорович
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Сторожевский Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Сторожевская Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811