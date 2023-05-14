Люция Раисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люция Раисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Раис

Мать: Хусаинова Марзия Якуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азат

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