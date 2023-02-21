Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.
Сын: Иван Артемонович
Отец ребёнка: Артемон Артемонович
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1873 ст.
Дочь: Анна Артемоновна
Отец ребёнка: Артемон Артемонович
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.
Сын: Василий Артемонович
Отец ребёнка: Артемон Артемонович
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1876 ст.
Сын: Федор Артемонович
Отец ребёнка: Артемон Артемонович
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.
Сын: Илья Артемонович
Отец ребёнка: Артемон Артемонович
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемон Артемонович
Смерть
Неизвестно