Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.

Сын: Иван Артемонович

Отец ребёнка: Артемон Артемонович

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1873 ст.

Дочь: Анна Артемоновна

Отец ребёнка: Артемон Артемонович

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.

Сын: Василий Артемонович

Отец ребёнка: Артемон Артемонович

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1876 ст.

Сын: Федор Артемонович

Отец ребёнка: Артемон Артемонович

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.

Сын: Илья Артемонович

Отец ребёнка: Артемон Артемонович

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемон Артемонович

Смерть
Неизвестно
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