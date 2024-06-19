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Кузин Тихон Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Семеюнова (Кузина) Пелагея (Поля) Тихоновна

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Кузин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Роковое 1-е, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузин Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузин Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кузина Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)

Смерть
Неизвестно

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