Кузин Тихон Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Семеюнова (Кузина) Пелагея (Поля) Тихоновна
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Рождение ребёнка
30.03.1896
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Роковое 1-е, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузин Иван Тихонович
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кузина Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Кузина Агафья (Гаша)
Смерть
Неизвестно