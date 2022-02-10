Ольховик Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1968

Дата смерти

10.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968

Отец: не указан

Мать: Ольховик Зоя Викеньтьевна

Рождение ребёнка
14.07.1991

Сын: Ольховик Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Ольховик Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Ольховик Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховик Светлана

Смерть
10.02.2022
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