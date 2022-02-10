Ольховик Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1968
Дата смерти10.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968
Рождение ребёнка
14.07.1991
Сын: Ольховик Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Ольховик Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Ольховик Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольховик Светлана
Смерть
10.02.2022