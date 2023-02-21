Лопатина Матрена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Матрена Егоровна

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Место рождения

Порудчиково

Дата рождения

15.04.1924

Дата смерти

20.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924

Отец: Лопатин Егор Иванович

Мать: Лопатина Евдокия Андреевна

Порудчиково
Рождение ребёнка
05.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.1994
Третьяково, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
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