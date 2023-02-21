Лопатина Матрена Егоровна
Место рожденияПорудчиково
Дата рождения15.04.1924
Дата смерти20.01.1994
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924
Отец: Лопатин Егор Иванович
Порудчиково
Рождение ребёнка
05.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.1994
Третьяково, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край