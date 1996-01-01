Соломахин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1919

Дата смерти

После 01.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

После 1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1919

Отец: Соломахин Симеон (Егорович)

Мать: Соломахин Ольга

Рождение ребёнка
После 01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Ольга Михаиловна

Рождение ребёнка
После 01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Ольга Михаиловна

Рождение ребёнка
После 01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Ольга Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Ольга Михаиловна

Смерть
После 01.01.1996
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