Соломахин Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1919
Дата смертиПосле 01.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1919
Отец: Соломахин Симеон (Егорович)
Мать: Соломахин Ольга
Рождение ребёнка
После 01.01.1948
Рождение ребёнка
После 01.01.1950
Рождение ребёнка
После 01.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломахина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1996