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Козлов Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.05.1903

Дочь: Козлова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Козлова Мавра Семеновна

Мать ребёнка: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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