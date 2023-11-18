Козлов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
06.05.1903
Дочь: Козлова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Козлова Мавра Семеновна
Мать ребёнка: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно