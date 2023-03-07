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Матрона Кирилловна

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

20.11.1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1682 г.р.

Муж

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1724

Отец: Кирилл Фаддеевич

Мать: Екатерина Семеновна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
20.11.1724
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1744

Муж: Давид Титович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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