Матрона Кирилловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1724
Отец: Кирилл Фаддеевич
Мать: Екатерина Семеновна
Крещение
20.11.1724
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1744
Муж: Давид Титович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно