Черников Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1950
Дата смерти16.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1983
Дочь: Семенкова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2021
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область