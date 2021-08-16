Черников Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Вячеслав Михайлович

Черников Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1950

Дата смерти

16.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1983

Дочь: Семенкова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Валентина Владимировна

Смерть
16.08.2021
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close