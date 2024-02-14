Рахима Ахмадулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахима Ахмадулла Кызы

Место рождения

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ахмадулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадулин Назип

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Сафина (Назип Кызы) Махишараф

Отец ребёнка: Гибадулин Назип

Смерть
Неизвестно

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