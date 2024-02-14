Рахима Ахмадулла Кызы
Место рожденияСело Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ахмадулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гибадулин Назип
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Сафина (Назип Кызы) Махишараф
Отец ребёнка: Гибадулин Назип
Смерть
Неизвестно