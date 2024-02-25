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Кузьма Алексеев

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Алексей Кузьмин

Мать: Афимья Антипова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина Кузьмина

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Маланья Кузьмина

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Варлам Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Калина Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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