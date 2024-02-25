Кузьма Алексеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Алексей Кузьмин
Мать: Афимья Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина Кузьмина
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Маланья Кузьмина
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Варлам Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Калина Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно