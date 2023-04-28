Павлова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Костюткин Василий Васильев
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Костюткин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Костюткин Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюткин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюткина Анна Васильева
Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов
д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Смерть
Неизвестно