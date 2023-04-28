Павлова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Костюткин Иван Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Костюткин Василий Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Костюткин Яков Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Костюткин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Костюткин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюткин Петр Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюткин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюткина Анна Васильева

Отец ребёнка: Костюткин Василий Касьянов

д. Невежино Серебрянопрудская волость Московской губернии
Смерть
Неизвестно
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