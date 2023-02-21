Першин Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Ефим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1933

Сын: Першин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Тульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна

Смерть
Неизвестно
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