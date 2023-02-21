Першин Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1933
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Тульская обл., Кимовский р-он, Клекоткинский с/с, дер. Богоявленовка (позже Рязанская обл., Скопинский р-он)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Першина Ольга Акимовна
Смерть
Неизвестно