Неизвестно Филатова Аполинария Исааковна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1865 и 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1895
Крещение
21.05.1897
восприемница у племянника Безсонова Константина . Крещение было в Крестовоздвиженской церкви г.Иркутска
Смерть
Неизвестно