Неизвестно Филатова Аполинария Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Филатова Аполинария Исааковна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Между 1865 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Вычислено 1895

Муж: Филатов Гермаген Николаевич

Крещение
21.05.1897
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
восприемница у племянника Безсонова Константина . Крещение было в Крестовоздвиженской церкви г.Иркутска
Смерть
Неизвестно
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