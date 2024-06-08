Иванча Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванча Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2003

Дочь: Веретенникова Карина Михайловна

Отец ребёнка: Веретенников Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретенников Михаил Александрович

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