Иванча Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2003
Дочь: Веретенникова Карина Михайловна
Отец ребёнка: Веретенников Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веретенников Михаил Александрович