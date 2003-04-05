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Разуваева Ксения Николаевна

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Место рождения

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

08.02.1915

Дата смерти

05.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915

Отец: Разуваев Николай Фёдорович

Мать: Разуваева Анастасия Архиповна

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.10.1935

Дочь: Ковалева Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Корнеев Гаврил Максимович

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Короткова Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.04.1942

Дочь: Кизиль Анна Васильевна

Отец ребёнка: Димитров Василий Иванович

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Гаврил Максимович

Смерть
05.04.2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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