Разуваева Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1915
Дата смерти05.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915
Рождение ребёнка
30.10.1935
Дочь: Ковалева Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Корнеев Гаврил Максимович
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Короткова Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1942
Дочь: Кизиль Анна Васильевна
Отец ребёнка: Димитров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область