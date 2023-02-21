Ступинцова (Дивова) Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступинцова (Дивова) Агафья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1729

Пол

Женский

Отец

1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Смерть
1729
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