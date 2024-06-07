Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Михаил (Мишачок) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Иван Константинович

Мать: Харитонова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Римма Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Анисья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Харитонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Анисья Павловна

Смерть
Неизвестно

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