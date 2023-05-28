Мельник Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1962
Дочь: Куцурова Лариса Витальевна
Мать ребёнка: Булавко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1965
Дочь: Полухина Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Булавко Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно