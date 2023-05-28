Мельник Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1962

Дочь: Куцурова Лариса Витальевна

Мать ребёнка: Булавко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1965

Дочь: Полухина Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Булавко Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно