Дробинина (Мамаева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробинина (Мамаева) Наталья Александровна

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

28.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1976

Отец: Мамаев Александр Николаевич

Мать: Мамаева Татьяна Александровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1999

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дробинин Алексей Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дробинин Алексей Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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