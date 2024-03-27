Габитов Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Хамит

Место рождения

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аитов Габит

Мать: не указана

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Мать ребёнка: не указана

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Хусаинова Асмагаен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Ахмет

Мать ребёнка: не указана

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Шэрэфислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эхмэтжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хэкимжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гэйнижамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гэзникамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибисара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэрьямзифа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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