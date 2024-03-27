Габитов Хамит
Место рожденияс.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аитов Габит
с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Хусаинова Асмагаен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Ахмет
с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Шэрэфислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эхмэтжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хэкимжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гэйнижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гэзникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибисара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэрьямзифа
Смерть
Неизвестно