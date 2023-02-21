Кошкина Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кошкин Емельян Поликарпович

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кошкин Козьма Поликарпович

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Перфил Поликарпович

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кошкин Никифор Поликарпович

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Поликарповна

Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Поликарп Нефёдович

Смерть
Неизвестно
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