Кошкина Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кошкин Емельян Поликарпович
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кошкин Козьма Поликарпович
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кошкин Перфил Поликарпович
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кошкин Никифор Поликарпович
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Поликарповна
Отец ребёнка: Кошкин Поликарп Нефёдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно