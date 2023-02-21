Денежкина (Лощилова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Лощилов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Назарова Александра Александровна
Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гурина Глафира Александровна
Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Баннова Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Денежкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васильева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович
Место жительства
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1933