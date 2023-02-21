Денежкина (Лощилова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денежкина (Лощилова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1933

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Лощилов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Назарова Александра Александровна

Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гурина Глафира Александровна

Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Баннова Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Денежкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васильева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Денежкин Александр Анфимович

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денежкин Александр Анфимович

Смерть
После 1933
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