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(Rausk) ?
(Rausk) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Närripäe P
Мать
Närripä/kartau (Saar) Rõõt (Tio)
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Närripäe P
Мать:
Närripä/kartau Rõõt (Tio)
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