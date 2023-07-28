Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лагутин Фёдор Сергеевич
Лагутин Фёдор Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лагутин Сергей Фёдорович
1875 г.р.
Мать
Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Лагутин Сергей Фёдорович
Мать:
Лагутина Евдокия Михайловна
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь