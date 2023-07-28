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Лагутин Фёдор Сергеевич

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лагутин Сергей Фёдорович

Мать: Лагутина Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно