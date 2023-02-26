кошеверов николай алексеевич
Место рождениямценск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
мценск
Рождение ребёнка
16.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошеверова анна ивановна
пос Быково московской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошеверова анна ивановна
коломна
Смерть
05.07.1987
жуковский
Похороны
Неизвестно
д.островцы