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кошеверов николай алексеевич

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Место рождения

мценск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

мценск
Рождение ребёнка
16.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошеверова анна ивановна

пос Быково московской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошеверова анна ивановна

коломна
Смерть
05.07.1987
жуковский
Похороны
Неизвестно
д.островцы
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