Канделаки Валериан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
1912 ст.
Потомственный дворянин Кутаисской губернии.
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.
Сын: Канделаки Владимир Валерьянович
Мать ребёнка: Канделаки Мария Степановна
Смерть
Неизвестно