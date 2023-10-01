Канделаки Валериан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канделаки Валериан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канделаки Мария Степановна

Дворянский титул
1912 ст.
Потомственный дворянин Кутаисской губернии.
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.

Сын: Канделаки Владимир Валерьянович

Мать ребёнка: Канделаки Мария Степановна

Смерть
Неизвестно

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