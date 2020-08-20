Коноплев Генадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплев Генадий Иванович

Коноплев Генадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1934

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934

Отец: Коноплев Иван Михайлович

Мать: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Рождение ребёнка
07.01.1959

Сын: Коноплев Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Коноплева Ираида

Рождение ребёнка
18.09.1965

Сын: Коноплев Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Коноплева Ираида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Ираида

Смерть
20.08.2020
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close