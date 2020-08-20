Коноплев Генадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1934
Дата смерти20.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934
Рождение ребёнка
07.01.1959
Сын: Коноплев Юрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Коноплева Ираида
Рождение ребёнка
18.09.1965
Сын: Коноплев Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Коноплева Ираида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплева Ираида
Смерть
20.08.2020
Чайковский, Чайковский, Пермский край