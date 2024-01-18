Малютина Екатерина Дмириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.
Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
?.06.1875 ст.
Сын: Малютин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно