Малютина Екатерина Дмириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Екатерина Дмириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.

Сын: Малютин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
?.06.1875 ст.

Сын: Малютин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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